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Spor, Basketbol

Ergin Ataman iki yıl daha Anadolu Efes'te

Anadolu Efes Basketbol Kulübü, başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.

Mutlu Demirtaştan   | 23.05.2019
Ergin Ataman iki yıl daha Anadolu Efes'te

Istanbul

Anadolu Efes Basketbol Kulübü, başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesini yeniledi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.

Bu sezon Ergin Ataman yönetiminde THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci olmuştu.

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