Ergin Ataman iki yıl daha Anadolu Efes'te

Istanbul
Anadolu Efes Basketbol Kulübü, başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesini yeniledi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.
Bu sezon Ergin Ataman yönetiminde THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.