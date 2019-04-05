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Spor, Basketbol

Darüşşafaka Tekfen deplasmanda yenildi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 99-74 yenildi.

Erkan Tiryaki   | 05.04.2019
Darüşşafaka Tekfen deplasmanda yenildi

Istanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 99-74 yenildi.

Play-off'a kalamayan Olympiakos, sezonu 15 galibiyet ve 15 yenilgiyle 9. sırada tamamladı. Darüşşafaka Tekfen ise 16 takımlı ligde 25 yenilgi alarak Avrupa Ligi'ni son sırada tamamladı.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Darüşşafaka Tekfen, 28-20 önde tamamladı. İkinci çeyrek toparlanan Yunan ekibi, soyunma odasına 45-44 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı açmaya başlayan Olympiakos, final periyoduna 75-56 önde girdi. Son çeyrekte farkı daha da açan Yunan temsilcisi, sahadan 99-74 galip ayrıldı.


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