Darüşşafaka 11. yenilgisini aldı

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'e 75-71 mağlup oldu ve üst üste 11. yenilgisini aldı.

Fotoğraf: AA/Yasin Aras

İSTANBUL

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'e yenilerek son sırada kaldı. Zalgiris ise 6. kez sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşma dengeli başlarken 3. dakika 8-8 eşitlikle geçildi. Çeyreğin ikinci bölümünde savunmada tempolu oynayan Darüşşafaka Tekfen, pota altından Eric'in, orta mesafeli atışlardan da Kidd ve Douglas'ın sayılarıyla Zalgiris karşısında ilk periyodu 19-15 önde kapattı.

Darüşşafaka Tekfen, ikinci çeyreğe de iyi başladı. Top kayıpları yapan Zalgiris önünde Doğuş Özdemiroğlu ve Oğuz Savaş'la sayılar üreten ev sahibi ekip, 13. dakikayı 23-17 üstün tamamladı. Litvanya temsilcisinin sert savunmasını üç sayı çizgisinin gerisinden McCallum ve Diebler'ın kaydettiği basketlerle aşan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 39-33 üstün girdi.

İkinci yarıya da Diebler ve McCallum'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 26. dakikayı 48-40 önde geçti. Yeşil-siyahlılar, Zalgiris karşısında son çeyreğe 53-49 önde gitti.

Final periyoduna Walkup'ın basketleriyle başlayan Zalgiris, boş atışlardan yararlanamayan ev sahibi ekip karşısında 33. dakikayı 56-55 önde bitirdi. Pota altından Evans, dış atıştan da Brown'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü eline alan Darüşşafaka Tekfen, top kayıpları yapan Litvanya ekibi önünde bitime 3 dakika 20 saniye kala skoru 66-61 yaptı. Çekişmeli geçen maçın son bölümleri karşılıklı üç sayılık basketlere sahne olurken, Westermann ile sayı bulan Zalgiris, bitime 26 saniye kala 73-71 öne geçti. Kalan sürede skor üstünlüğünü sürdüren Litvanya temsilcisi, maçı 75-71 kazandı.

Muhabir: Metin Arslancan