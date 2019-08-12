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CSKA Moskova Mike James'i kadrosuna kattı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Rus ekibi CSKA Moskova, ABD'li oyun kurucu Mike James'i transfer etti.

Berad Büyük   | 12.08.2019
CSKA Moskova Mike James'i kadrosuna kattı

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Rus ekibi CSKA Moskova, ABD'li oyun kurucu Mike James'i transfer etti.

CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, Olimpia Milano'dan Mike James ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Mike James, THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun "sayı kralı" olmuştu.


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