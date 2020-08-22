Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,109.88
Altın
1,939.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Clippers, Leonard'ın yıldızlaştığı maçta Mavericks'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi play-off'larında Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i 130-122 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Mutlu Demirtaştan   | 22.08.2020
Clippers, Leonard'ın yıldızlaştığı maçta Mavericks'i yendi

İstanbul

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Clippers, Kawhi Leonard'ın 36 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle ön plana çıktığı play-off ilk tur serisi üçüncü maçında Mavericks'i 130-122 yendi.

Seride 2-1 üstünlük yakalayan Clippers'ta Leonard'ın yanı sıra Landry Shamet 18, Ivica Zubac 15, Marcus Morris 14 sayı üretti.

Mavericks'te Kristaps Porzingis 34 sayı, 13 ribauntla takımının en etkili ismi oldu. Karşılaşmada sol ayak bileğinden sakatlanan Luka Doncic 13 sayı, 10 ribaunt, 10 asist, Tim Hardaway Jr ve Seth Curry 22'şer sayılık performans sergiledi.

Son şampiyon Raptors seriyi 3-0 yaptı

Son şampiyon Toronto Raptors, Brooklyn Nets karşısında 117-92 kazanarak play-off ilk tur serisinde durumu 3-0'a getirdi.

Raptors'ta Pascal Siakam 26, Fred VanVleet 22, Serge Ibaka 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nets'te Tyler Johnson'ın 23, Caris LeVert'in 15 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1054 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 172 bini aştı
Bodrum'da iş yerlerine 150 polisle Kovid-19 denetimi
'Vuhanlı yetkililer, Kovid-19'u haftalarca Pekin yönetiminden gizledi' iddiası

Benzer haberler

Clippers, Leonard'ın yıldızlaştığı maçta Mavericks'i yendi

Clippers, Leonard'ın yıldızlaştığı maçta Mavericks'i yendi

NBA draftında ilk seçme hakkı Minnesota Timberwolves'un oldu

TEKSÜT Bandırma, ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi

NBA play-off'larında Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı

NBA play-off'larında Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı
NBA play-off'larında Mavericks Clippers'ı yenerek seriyi eşitledi

NBA play-off'larında Mavericks Clippers'ı yenerek seriyi eşitledi
NBA'de konferans birincileri Lakers ve Bucks play-off'lara yenilgiyle başladı

NBA'de konferans birincileri Lakers ve Bucks play-off'lara yenilgiyle başladı