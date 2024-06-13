Celtics, NBA final serisinde durumu 3-0 yaptı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Dallas Mavericks'i 106-99 yenen Boston Celtics, seride 3-0 öne geçti.
İstanbul
American Airlines Center'da oynanan ve Mavericks'in son çeyrekte 18 sayıdan geri döndüğü (93-92) maçı Jayson Tatum ve Jaylen Brown ikilisiyle kazanmasını bilen Celtics, tarihinin 18. şampiyonluğuna çok yaklaştı.
Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown 30 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Derrick White 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Jrue Holiday ve Sam Hauser, 9'ar sayıyla oynadı.
Mavericks'te ise Kyrie Irving 35 sayı, 3 ribaunt, Luka Doncic 27 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, PJ Washington 13 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.
Serinin 4. karşılaşması 15 Haziran Cumartesi günü, TSİ 03.30'da yine Mavericks'in sahasında yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.