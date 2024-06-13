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Celtics, NBA final serisinde durumu 3-0 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Dallas Mavericks'i 106-99 yenen Boston Celtics, seride 3-0 öne geçti.

Yunus Kaymaz  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Celtics, NBA final serisinde durumu 3-0 yaptı

İstanbul

American Airlines Center'da oynanan ve Mavericks'in son çeyrekte 18 sayıdan geri döndüğü (93-92) maçı Jayson Tatum ve Jaylen Brown ikilisiyle kazanmasını bilen Celtics, tarihinin 18. şampiyonluğuna çok yaklaştı.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown 30 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Derrick White 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Jrue Holiday ve Sam Hauser, 9'ar sayıyla oynadı.

Mavericks'te ise Kyrie Irving 35 sayı, 3 ribaunt, Luka Doncic 27 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, PJ Washington 13 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

Serinin 4. karşılaşması 15 Haziran Cumartesi günü, TSİ 03.30'da yine Mavericks'in sahasında yapılacak.

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