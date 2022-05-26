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Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 93-80 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Fatih Erel   | 26.05.2022
Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti

İstanbul

Doğu Konferansı'nda normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics, konferans lideri Heat'i ağırladığı 5. karşılaşmayı kazandı. Celtics'te Jaylen Brown 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken Jayson Tatum ise 22 sayı, 12 ribaunt, 9 asistle galibiyette başrol oynadı.

Heat'te ise Bam Adebayo, 18 sayı, 10 ribaunt üretirken Gabe Vincent ise 15 sayı ile maçı tamamladı.

Sahada 1 dakika 32 saniye kalan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı ile oynadı.

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