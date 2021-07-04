Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Bucks 47 yıl sonra NBA finalinde

Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks'a konuk olduğu serinin 6. karşılaşmasından galip ayrıldı ve 1974'ten bu yana ilk, tarihinde 3. kez finale yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 04.07.2021
Bucks 47 yıl sonra NBA finalinde

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Atlanta Hawks'u 118-107 yenen Milwaukee Bucks, seriyi 4-2 kazanarak NBA finalinde Phoenix Suns'ın rakibi oldu.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Bucks, Hawks'a konuk olduğu serinin 6. karşılaşmasından galip ayrıldı ve 1974'ten bu yana ilk, tarihinde 3. kez finale yükseldi.

Sakatlığı süren yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ın skor yükünü, 23'ü üçüncü çeyrekte olmak üzere 32 sayı atan Khris Middleton çekti. Middleton ayrıca 7 asist yaptı ve 3 top çaldı. Jrue Holiday de 27 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 4 top çalmayla Middleton'a eşlik etti.

Hawks'ta Cam Reddish 21 sayı, Bogdan Bogdanovic 20 sayı, Trae Young 14 sayı, 9 asist ve John Collins 13 sayı, 11 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Batı Konferansı şampiyonu Suns ile Doğu Konferansı şampiyonu Bucks arasındaki final serisinin ilk maçı, 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te oynanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tacikistan'da Kovid-19 aşısı zorunlu oldu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 4 bin 537 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte 497 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bucks 47 yıl sonra NBA finalinde

Bucks 47 yıl sonra NBA finalinde

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'ne yarı finalde veda etti

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun perde arkası film oldu

Türkiye FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan'la karşılaşacak

Türkiye FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan'la karşılaşacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finale yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finale yükseldi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uruguay'ı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uruguay'ı mağlup etti