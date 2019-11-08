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Basketbol

Boston Celtics kazanmaya devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde Boston Celtics, Charlotte Hornets'ı 108-87 yenerek üst üste 6. maçını kazandı.

Berad Büyük   | 08.11.2019
Boston Celtics kazanmaya devam ediyor

İstanbul

NBA'e 4 maçla devam edildi. Sezonun formda takımlarından Boston Celtics, konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 108-87'lik skorla geçerek Doğu Konferansı'nda lider oldu.

Sezonun yedinci maçında 6. galibiyetine uzanan Celtics'de, Gordon Hayward 20 sayı 10 ribaunt, Jayson Tatum ise 23 sayı ve 9 ribauntla skora destek oldu.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 87-108

San Antonio Spur-Oklahoma City Thunder: 121-112

Phoenix Suns-Miami Heat: 108-124

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 107-101

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