İstanbul
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde üst üste beşince kez Dörtlü Final'de yer almanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.
İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta yapılacak Dörtlü Final için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda medya günü düzenlendi. Medya gününde başantrenör Zeljko Obradovic, genel menajer Maurizio Gherardini ile takım kaptanları Melih Mahmutoğlu ve Kostas Sloukas hazır bulundu.
Obradovic, Datome ve Lauvergne'nin sakatlıkları nedeniyle Dörtlü Final'de yer almayacağını, Kalinic ve Vesely'in durumunun ise önümüzdeki günlerde belli olacağını bildirdi.
Obradovic, sezon başında THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'i hedeflerken kadroda değişikler yaptıklarını vurgulayarak, "Sezon başında sakatlık problemleri yaşadık. Biz yine de iyi basketbol oynamanın yolunu bulduk. Oyuncularım çok iyi çalışıyor. Ne kadar problem olsa da bir şekilde yolunu buluyorlar. Mükemmel bir sezon için onları tebrik ediyorum. Beşinci kez Dörtlü Final'de olmak çok güzel bir duygu. Şu an buraya geldik. Çok iyi durumdayız. Sakatlık problemlerimiz var. Bunu en çok antrenmanda yaşıyoruz. Bunun için genç oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Bize çok yardımcı oldular. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımız bu desteği hak ediyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko'da görev aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Sırp antrenör, "Burası benim evim olacak ve takımın başarısı için her şeyi yapacağıma söz vermiştim. Şimdilik işler yolunda gidiyor. Çok büyük desteğimiz var. Başkanımızdan, yönetim kuruluna kadar. Herkes bizim ve oyuncuların iyi olması için çalışıyor. Bu ekip olmadan çok zor. Hepsi çok tecrübeliler. Nerede ne yapmasını biliyor. Hepsi yüzde yüzünden daha fazlasını vereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.
"Birbirimizi çok iyi tanıyan iki takımız"
Dörtlü Final'de Anadolu Efes'le karşılaşacaklarını aktaran Obradovic, şunları söyledi:
"Birbirimizi çok iyi tanıyan iki takımız. Bu sezon bir çok kez karşı karşıya geldik. İki takımda çok kaliteli. Herkes olmayacak ama bu demek değil ki baştan sona savaşmayacağız. Bizim takımın karakteri bu. Taktikler olacak onları şaşırtmak istiyoruz. Oyuncularıma her zaman 'Sizin bir takım karakteriniz var ve böyle oynamaya devam etmelisiniz.' diyorum. Her zaman zor oluyor. Bu sefer farklı sorunlarımız da var. THY Avrupa Ligi'ni kazanmak için en önemli şey, istek, motivasyon ve konsantrasyon."
Ergin Ataman'ın, "Anadolu Efes kazanamazsa Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olmasını istiyorum." sözlerinin hatırlatılması üzerine Sırp Antrenör, "İki takımın Dörtlü Final'de yer alması Türk basketbolu adına çok önemli. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Orada olmayı hak ettiler. Ergin Ataman'a da aynı dilekleri diliyorum." dedi.
"Buraya ulaşmak başarının simgesidir"
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmanın çok özel bir duygu olduğunu dile getiren Gherardini, "Dörtlü Final haftasını yaşamaya hazırlanıyoruz. Sezon için en heyecanlı an. Beş yıl üste üste olması çok güzel bir duygu. Buraya ulaşmak başarının simgesidir. En iyi takımlarla oynayacaksınız. Sezon başında herkes Dörtlü Final'i hedefliyor ancak en iyi takımlar kalıyor. Şu an tam anlamıyla Dörtlü Final'in keyfini yaşamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Obradovic'le kariyerinde ikinci kez çalıştıklarını hatırlatan Gherardini, şöyle konuştu:
"Geldiğim zaman neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Önümüzde inşa edilecek çok şey olduğunu gördüm. Önümüzde çok büyük hedefler vardı. Geride kalan beş sezona bakınca çok önemli başarılar elde ettik. Gelişme anlamında gurur duyduğum anlar oldu. Kulüp her alanda gelişti. Taraftarlar bile gelişti. Ana bir ekip kurup, birlikte çalışınca her şey çok güzel oluyor."
"Oraya kupayı kazanmak için gidiyoruz"
Fenerbahçe Beko'nun oyun kurucusu Melih Mahmutoğlu, tekrar Dörtlü Final'e kaldıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Güzel bir sezon geçirdik. Normal sezonu lider bitirdik. Plya-off'ta en zor rakiplerden Zalgiris'le eşleştik ve beşinci kez Dörtlü Final'e kaldık. Gerçekten mutluyuz, gurur verici. Zorlu bir sezon oldu. Sakatlıklarımız oldu. Dörtlü Final öncesi ciddi sakatlıklarımız oldu. Biz üstümüze düşen görevi sonuna kadar yerine getireceğiz. Şampiyon olup kupayı ülkemize getireceğiz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bizim yanımızda olmaya devam etsinler. Taraftarımıza THY Avrupa Ligi kupasını armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sakatlıkların takım içinde olumsuz bir hava yaratmadığını aktaran Melih, "Kendimize inanıyoruz. Sahada sonuna kadar savaşacağız. Gönül ister ki tam takım gidelim. Ortada negatif anlamda bir durum yok. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yapacak. Daha çok savaşmamız gerekiyorsa, savaşacağız. Oraya kupayı kazanmak için gidiyoruz. Önemli olan sahaya çıkıp en iyi şekilde savaşmak." yorumunda bulundu.
Organizasyonda final maçının 19 Mayıs'ta olduğunu vurgulayan Melih, "Türk halkı için özel bir gün. Takımdaki diğer oyuncular da bunun farkında. 19 Mayıs'ta İspanya'da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz." diye konuştu.
"Finale çıkmak için her şeyi yapacağız"
Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirten Yunan oyuncu Sloukas ise "Sezon boyunca sakatlık sorunları yaşadık. Hiç bir zaman bunu bahane etmedik. Finale giderken de aynı hedefle yürüyeceğiz. Finale çıkmak için her şeyi yapacağız. En büyük hedef için savaşmamız gerekiyor. Taraftarımızla beraber 40 dakika boyunca savaşacağız." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.