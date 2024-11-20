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Basketbol

Basketbolda Türkiye-Macaristan maçının biletlerine yoğun ilgi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri'nde 22 Kasım Cuma günü oynanacak Türkiye-Macaristan maçının biletlerine sporseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Emre Doğan  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Basketbolda Türkiye-Macaristan maçının biletlerine yoğun ilgi

İstanbul

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yolunda Macaristan ile 2 kritik maça çıkacak. Ay-yıldızlılar, Macaristan ile ilk müsabakasını 22 Kasım Cuma günü İstanbul'da oynayacak.

Karşılaşmanın bilet satışlarına Biletix'te devam ediliyor. Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri, 10 bin seyirci kapasiteli Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı müsabaka için satışa çıkarılan biletlerin tükenmek üzere olduğunu bildirdi.

Mücadelenin biletleri, tribünler ve saha içi için 75 lira ile 2 bin 750 lira arasında satılıyor. Loca fiyatları ise 9 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor.

Milliler, Macaristan ile 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda da karşı karşıya gelecek.

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