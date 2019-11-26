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Spor, Basketbol

Basketbolda olimpiyat elemeleri kuraları yarın çekilecek

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Yunus Kaymaz   | 26.11.2019
Basketbolda olimpiyat elemeleri kuraları yarın çekilecek

İstanbul

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı 16 ekibin katılacağı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.

Türkiye, torbaların dünya sıralaması doğrultusunda belirlendiği kura çekimine Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko ile 3. torbadan katılacak.

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Eleme maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanacak.

Kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar şu şekilde:

1. torba: Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Rusya

2. torba: Çekya, Brezilya, İtalya, Polonya

3. torba: Hırvatistan, Türkiye, Slovenya, Porto Riko

4. torba: Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Kanada

5. torba: Yeni Zelanda, Meksika, Çin, Güney Kore

6. torba: Angola, Tunus, Senegal, Uruguay

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