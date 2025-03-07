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Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ceren Aydınonat  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

20.30 Semt77 Yalovaspor-Bahçeşehir Koleji (90. Yıl)

Yarın:

15.30 Darüşşafaka Lassa-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Galatasaray-Karşıyaka (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Bursaspor Yörsan-TOFAŞ (TOFAŞ)

9 Mart Pazar:

13.00 Mersinspor-Beşiktaş Fibabanka (Servet Tazegül)

15.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (Enka)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)

10 Mart Pazartesi:

19.00 Manisa Basket-Anadolu Efes (Muradiye)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

14.00 Çimsa ÇBK Mersin-Bodrum Basketbol (Servet Tazegül)

Yarın:

15.30 Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)

15.30 Danilos Pizza-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

9 Mart Pazar:

14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Opet (BJK Fibabanka)

16.00 BOTAŞ-İlkem Yapı Tarsusspor (Ankara)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

15.00 iLab Basketbol-Bandırma Bordo Basketbol (BJK Fibabanka)

17.00 Çayırova Belediyesi-Trabzonspor (Çayırova)

Yarın:

14.00 İstanbul Ankaspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

15.00 Pizzabulls Co Basket-Fenerbahçe Koleji Novotel (Küçükçekmece Halkalı)

17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Finalspor (Gölbaşı)

9 Mart Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Çağdaş Bodrumspor (Karataş Şahinbey)

15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Haremspor (Kurtdereli)

17.00 OGM Ormanspor-Kapaklıspor (M. Sait Zarifoğlu)

10 Mart Pazartesi:

17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Ahmet Cömert)

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