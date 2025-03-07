Basketbolda haftanın programı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları yapılacak.
İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
20.30 Semt77 Yalovaspor-Bahçeşehir Koleji (90. Yıl)
Yarın:
15.30 Darüşşafaka Lassa-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Galatasaray-Karşıyaka (Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Bursaspor Yörsan-TOFAŞ (TOFAŞ)
9 Mart Pazar:
13.00 Mersinspor-Beşiktaş Fibabanka (Servet Tazegül)
15.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (Enka)
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)
10 Mart Pazartesi:
19.00 Manisa Basket-Anadolu Efes (Muradiye)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
14.00 Çimsa ÇBK Mersin-Bodrum Basketbol (Servet Tazegül)
Yarın:
15.30 Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)
15.30 Danilos Pizza-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
9 Mart Pazar:
14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Opet (BJK Fibabanka)
16.00 BOTAŞ-İlkem Yapı Tarsusspor (Ankara)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
15.00 iLab Basketbol-Bandırma Bordo Basketbol (BJK Fibabanka)
17.00 Çayırova Belediyesi-Trabzonspor (Çayırova)
Yarın:
14.00 İstanbul Ankaspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)
15.00 Pizzabulls Co Basket-Fenerbahçe Koleji Novotel (Küçükçekmece Halkalı)
17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Finalspor (Gölbaşı)
9 Mart Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol-Çağdaş Bodrumspor (Karataş Şahinbey)
15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Haremspor (Kurtdereli)
17.00 OGM Ormanspor-Kapaklıspor (M. Sait Zarifoğlu)
10 Mart Pazartesi:
17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Ahmet Cömert)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.