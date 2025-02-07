Basketbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Mersinspor-Karşıyaka (Servet Tazegül)
Yarın:
15.30 Beşiktaş Fibabanka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (BJK Fibabanka)
18.00 Galatasaray-Bahçeşehir Koleji (Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Bursaspor Yörsan-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
9 Şubat Pazar:
15.30 Semt77 Yalovaspor-Türk Telekom (90. Yıl)
18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)
10 Şubat Pazartesi:
19.00 Aliağa Petkimspor-Manisa Basket (Enka)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
12 Şubat Çarşamba:
13.30 Çimsa ÇBK Mersin-İlkem Yapı Tarsus Spor (Servet Tazegül)
16.00 Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol (Başakşehir)
17.00 Bodrum Basketbol-Fenerbahçe Opet (Bodrum)
13 Şubat Perşembe:
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)
18.00 Danilos Pizza-BOTAŞ (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 Esenler Erokspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Ahmet Cömert)
Yarın:
13.00 İstanbul Ankaspor-Çağdaş Bodrumspor (Ahmet Cömert)
15.00 Finalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)
18.00 Gaziantep Basketbol-Haremspor (Karataş Şahinbey)
9 Şubat Pazar:
13.00 OGM Ormanspor-Pizzabulls Co Basket (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor (Gölbaşı)
16.00 Çayırova Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Çayırova)
17.00 Bandırma Bordo Basketbol-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
10 Şubat Pazartesi:
15.00 iLab Basketbol-Trabzonspor (BJK Fibabanka)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.