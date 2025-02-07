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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’da “Enflasyon Raporu 2025-I”in bilgilendirme toplantısında konuşuyor. İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam ediyor.
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Spor, Basketbol

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 18'inci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 24'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ceren Aydınonat  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Mersinspor-Karşıyaka (Servet Tazegül)

Yarın:

15.30 Beşiktaş Fibabanka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (BJK Fibabanka)

18.00 Galatasaray-Bahçeşehir Koleji (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Bursaspor Yörsan-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

9 Şubat Pazar:

15.30 Semt77 Yalovaspor-Türk Telekom (90. Yıl)

18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)

10 Şubat Pazartesi:

19.00 Aliağa Petkimspor-Manisa Basket (Enka)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

12 Şubat Çarşamba:

13.30 Çimsa ÇBK Mersin-İlkem Yapı Tarsus Spor (Servet Tazegül)

16.00 Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol (Başakşehir)

17.00 Bodrum Basketbol-Fenerbahçe Opet (Bodrum)

13 Şubat Perşembe:

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)

18.00 Danilos Pizza-BOTAŞ (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Esenler Erokspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Ahmet Cömert)

Yarın:

13.00 İstanbul Ankaspor-Çağdaş Bodrumspor (Ahmet Cömert)

15.00 Finalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

18.00 Gaziantep Basketbol-Haremspor (Karataş Şahinbey)

9 Şubat Pazar:

13.00 OGM Ormanspor-Pizzabulls Co Basket (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor (Gölbaşı)

16.00 Çayırova Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Çayırova)

17.00 Bandırma Bordo Basketbol-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

10 Şubat Pazartesi:

15.00 iLab Basketbol-Trabzonspor (BJK Fibabanka)

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