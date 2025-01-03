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Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 19. hafta maçları yapılacak.

Ceren Aydınonat  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Galatasaray-Manisa Basket (Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Bursaspor Yörsan-Mersinspor (TOFAŞ)

5 Ocak Pazar:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

20.30 Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

6 Ocak Pazartesi:

18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)

20.30 Yalovaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Yalova 90. Yıl)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 BOTAŞ-Bodrum Basketbol (Ankara)

15.00 Nesibe Aydın-Emlak Konut (TOBB ETÜ)

16.00 Beşiktaş-ÇBK Mersin (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet (Sinan Erdem)

5 Ocak Pazar:

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

15.00 Çayırova Belediyesi-Esenler Erokspor (Çayırova)

Yarın:

13.30 OGM Ormanspor-İstanbul Ankaspor (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Pizzabulls Co Basket-iLab Basketbol (Küçükçekmece Halkalı)

16.30 Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.30 Çağdaş Bodrumspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Bodrum)

5 Ocak Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Karataş Şahinbey)

15.00 Harem Spor-Trabzonspor (Beylikdüzü)

17.00 Kapaklı Spor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

6 Ocak Pazartesi:

19.00 Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (Kurtdereli)

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