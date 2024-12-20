Dolar
35.15
Euro
36.52
Altın
2,604.81
ETH/USDT
3,355.00
BTC/USDT
97,190.00
BIST 100
9,765.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 17. hafta maçları yapılacak.

Metin Arslancan  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.30 Yalovaspor Basketbol-Mersinspor (Yalova 90. Yıl)

18.00 Beşiktaş Fibabanka-Aliağa Petkimspor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

20.30 Galatasaray-Darüşşafaka Lassa (Basketbol Gelişim Merkezi)

22 Aralık Pazar:

13.00 Karşıyaka-Manisa Basket (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor Yörsan (Gazanfer Bilge)

18.00 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 Danilos Pizza-Fenerbahçe Opet (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)

22 Aralık Pazar:

15.00 Nesibe Aydın-Bodrum Basketbol (TOBB ETÜ)

16.00 Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

13.00 iLab Basketbol-OGM Ormanspor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

16.00 Trabzonspor-Çağdaş Bodrumspor (Hayri Gür)

18.30 Finalspor-Pizzabulls Co Basket (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

22 Aralık Pazar:

13.00 İstanbul Ankaspor-Esenler Erokspor (Ahmet Cömert)

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Çayırova Belediyesi (Gölbaşı)

18.00 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

19.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Fenerbahçe Koleji Novotel (TOBB ETÜ)

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Haremspor-Kapaklıspor (Beylikdüzü)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çeşitli illerde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Türkiye ve dünya gündemi
Kırklareli'nde hemzemin geçitte trenin çarptığı servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı
Organize suç örgütlerine yönelik "Hücre" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, Türkiye'nin Sudan'da siyasi süreci desteklemeye hazır olduğunu söyledi

Benzer haberler

Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlandı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı ağırlayacak

Fransa'da basketbol maçında İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti

Fransa'da basketbol maçında İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti
NBA Kupası'nda şampiyon Milwaukee Bucks

NBA Kupası'nda şampiyon Milwaukee Bucks
Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibini yendi

Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibini yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet