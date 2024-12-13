Basketbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
20.30 Bursaspor Yörsan-Galatasaray (TOFAŞ)
Yarın:
15.30 Mersinspor-Türk Telekom (Servet Tazegül)
18.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (İzmir ENKA)
20.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
15 Aralık Pazar:
15.30 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş Fibabanka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Manisa Basket-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Muradiye)
20.30 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Basketbol Gelişim Merkezi)
16 Aralık Pazartesi:
19.00 Yalovaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Yalova 90. Yıl)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
17.00 OGM Ormanspor-Danilos Pizza (M. Sait Zarifoğlu)
15 Aralık Pazar:
13.00 Bodrum Basketbol-ÇBK Mersin (Bodrum)
14.30 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş (Fenerbahçe Metro Enerji)
15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-BOTAŞ (Servet Tazegül)
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın (Kadir Has Kongre Merkezi)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
15.00 Pizzabulls Co Basket-Konya Büyükşehir Belediyespor (Küçükçekmece Halkalı)
Yarın:
13.30 Fenerbahçe Koleji Novotel-Trabzonspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
15.00 Çağdaş Bodrumspor-Kapaklıspor (Bodrum)
16.00 Esenler Erokspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Ahmet Cömert)
20.00 İstanbul Ankaspor-Haremspor (Ahmet Cömert)
15 Aralık Pazar:
15.00 OGM Ormanspor-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
16.45 Gaziantep Basketbol-Finalspor (Karataş Şahinbey)
18.30 Çayırova Belediyespor-iLab Basketbol (Çayırova)
16 Aralık Pazartesi:
19.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Kurtdereli)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.