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Spor, Basketbol

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 16. hafta maçları yapılacak.

Metin Arslancan  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

20.30 Bursaspor Yörsan-Galatasaray (TOFAŞ)

Yarın:

15.30 Mersinspor-Türk Telekom (Servet Tazegül)

18.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (İzmir ENKA)

20.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

15 Aralık Pazar:

15.30 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş Fibabanka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Manisa Basket-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Muradiye)

20.30 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Basketbol Gelişim Merkezi)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Yalovaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Yalova 90. Yıl)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

17.00 OGM Ormanspor-Danilos Pizza (M. Sait Zarifoğlu)

15 Aralık Pazar:

13.00 Bodrum Basketbol-ÇBK Mersin (Bodrum)

14.30 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-BOTAŞ (Servet Tazegül)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

15.00 Pizzabulls Co Basket-Konya Büyükşehir Belediyespor (Küçükçekmece Halkalı)

Yarın:

13.30 Fenerbahçe Koleji Novotel-Trabzonspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Çağdaş Bodrumspor-Kapaklıspor (Bodrum)

16.00 Esenler Erokspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Ahmet Cömert)

20.00 İstanbul Ankaspor-Haremspor (Ahmet Cömert)

15 Aralık Pazar:

15.00 OGM Ormanspor-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

16.45 Gaziantep Basketbol-Finalspor (Karataş Şahinbey)

18.30 Çayırova Belediyespor-iLab Basketbol (Çayırova)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Kurtdereli)

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