Dolar
34.34
Euro
37.45
Altın
2,742.18
ETH/USDT
2,476.30
BTC/USDT
69,010.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da “İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

Basketbolda Avrupa kupalarında Türk takımlarının maç programı

Basketbolda Avrupa kupalarında bu hafta içi Türkiye'yi temsil eden takımlar 10 maça çıkacak.

Erkan Tiryaki  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Basketbolda Avrupa kupalarında Türk takımlarının maç programı

Ankara

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor. Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Bursaspor ve TOFAŞ yer alıyor. Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Türkiye adına parkeye çıkıyor.

Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka'nın bu hafta grubunda maç oynanmayacak.

Kadınlarda ise 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri nedeniyle bu hafta içi Avrupa kupalarında kulüp maçları yapılmayacak.

FIBA'nın aldığı karar gereği BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'nin İstanbul'da İsrail ekibi Hapoel Shlomo'yla oynayacağı karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alındı.

Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı şöyle:

THY Avrupa Ligi:

8 Kasım Cuma:

20.00 Anadolu Efes-Monaco (Fransa)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Fenerbahçe Beko


BKT Avrupa Kupası:

Yarın:

20.00 Trefl Sopot (Polonya)-Beşiktaş Fibabanka

22.00 Bahçeşehir Koleji-Hapoel Shlomo (İsrail)

6 Kasım Çarşamba:

19.30 Türk Teleom-U-BT Cluj Napoca (Romanya)

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Promitheas Patras BC Vikos Cola (Yunanistan)

6 Kasım Çarşamba:

19.00 Aliağa Petkim-Unicaja Malaga (İspanya)

20.30 Peristeri (Yunanistan)-Manisa Basket


FIBA Avrupa Kupası:

6 Kasım Çarşamba:

20.00 TOFAŞ-Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

21.00 Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-Bursaspor

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu ve Düzce'de sis etkili oldu
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk yaşandı
Türkiye ve dünya gündemi
Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

Benzer haberler

NBA'de Dallas Mavericks, Luka Doncic'in skorer oyunuyla kazandı

NBA'de Dallas Mavericks, Luka Doncic'in skorer oyunuyla kazandı

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk yaşandı

Basketbolda Avrupa kupalarında Türk takımlarının maç programı

Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
Korumalı Futbol Milli Takımı, İrlanda'yı 41-18 yendi

Korumalı Futbol Milli Takımı, İrlanda'yı 41-18 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet