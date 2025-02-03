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Spor, Basketbol

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası yarın başlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 25 ve 26. hafta maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Bozhan Memiş  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası yarın başlayacak

İstanbul

Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, ilk maçlarında yarın parkeye çıkacak.

Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk müsabakasında yarın deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'la karşılaşacak.

OAKA Arena'daki müsabaka, TSİ 22.15'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından 6 Şubat Perşembe günü iç sahada İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yla benzer fikstüre sahip

THY Avrupa Ligi'nde 12. sırada bulunan Anadolu Efes, çift maç haftasının ilk mücadelesinde yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'le taraftarının önünde karşılaşacak.

Lacivert-beyazlı ekibin bir sonraki rakibi ise Panathinaikos AKTOR.

Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın ekibiyle 6 Şubat Perşembe günü TSİ 22.15'te Yunanistan'da karşılaşacak.

Maç programı

THY Avrupa Ligi'nin 25 ve 26. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

25 hafta:

Yarın:

20.30 Anadolu Efes-Real Madrid (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-ALBA Berlin (Almanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko

22.45 Bayern Münih (Almanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

5 Şubat Çarşamba:

21.00 Monaco (Fransa) -Baskonia (İspanya)

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)

26 hafta:

6 Şubat Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Real Madrid (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Anadolu Efes

22.30 Bayern Münih (Almanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

7 Şubat Cuma:

21.00 Monaco (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)

Puan durumu

Organizasyonun 24. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım

O

G

M

A

Y

AV

Olympiakos

24

17

7

2092

1968

124

Fenerbahçe Beko

23

16

7

1877

1839

38

Monaco

24

15

9

2083

1969

114

Paris Basketbol

23

14

9

1979

1948

31

Panathinaikos AKTOR

24

14

10

2068

1979

89

Kızılyıldız

24

14

10

1959

1922

37

Bayern Münih

24

14

10

2075

2106

-31

Real Madrid

24

13

11

2033

1973

60

Barcelona

24

13

11

2046

1993

53

EA7 Emporio Armani Milan

24

13

11

2056

2035

21

Partizan

24

12

12

1998

1924

74

Anadolu Efes

24

11

13

2035

1984

51

Zalgiris

24

11

13

1856

1897

-41

LDLC ASVEL

24

11

13

1945

2034

-89

Baskonia

24

10

14

1927

1959

-32

Virtus Segafredo Bologna

24

7

17

1926

2019

-93

Maccabi Playtika

24

6

18

2038

2159

-121

ALBA Berlin

24

4

20

1896

2181

-285

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