Basketbol THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası yarın başlayacak

İstanbul
Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, ilk maçlarında yarın parkeye çıkacak.
Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk müsabakasında yarın deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'la karşılaşacak.
OAKA Arena'daki müsabaka, TSİ 22.15'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından 6 Şubat Perşembe günü iç sahada İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yla benzer fikstüre sahip
THY Avrupa Ligi'nde 12. sırada bulunan Anadolu Efes, çift maç haftasının ilk mücadelesinde yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'le taraftarının önünde karşılaşacak.
Lacivert-beyazlı ekibin bir sonraki rakibi ise Panathinaikos AKTOR.
Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın ekibiyle 6 Şubat Perşembe günü TSİ 22.15'te Yunanistan'da karşılaşacak.
Maç programı
THY Avrupa Ligi'nin 25 ve 26. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:
25 hafta:
Yarın:
20.30 Anadolu Efes-Real Madrid (İspanya)
21.00 Zalgiris (Litvanya)-ALBA Berlin (Almanya)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-LDLC ASVEL (Fransa)
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko
22.45 Bayern Münih (Almanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
5 Şubat Çarşamba:
21.00 Monaco (Fransa) -Baskonia (İspanya)
22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Partizan (Sırbistan)
22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)
22.30 Barcelona (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)
26 hafta:
6 Şubat Perşembe:
20.30 Fenerbahçe Beko-Real Madrid (İspanya)
21.00 Zalgiris (Litvanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Anadolu Efes
22.30 Bayern Münih (Almanya)-LDLC ASVEL (Fransa)
7 Şubat Cuma:
21.00 Monaco (Fransa)-Partizan (Sırbistan)
22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Paris Basketbol (Fransa)
22.30 Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)
22.30 Baskonia (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)
Puan durumu
Organizasyonun 24. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takım
O
G
M
A
Y
AV
Olympiakos
24
17
7
2092
1968
124
Fenerbahçe Beko
23
16
7
1877
1839
38
Monaco
24
15
9
2083
1969
114
Paris Basketbol
23
14
9
1979
1948
31
Panathinaikos AKTOR
24
14
10
2068
1979
89
Kızılyıldız
24
14
10
1959
1922
37
Bayern Münih
24
14
10
2075
2106
-31
Real Madrid
24
13
11
2033
1973
60
Barcelona
24
13
11
2046
1993
53
EA7 Emporio Armani Milan
24
13
11
2056
2035
21
Partizan
24
12
12
1998
1924
74
Anadolu Efes
24
11
13
2035
1984
51
Zalgiris
24
11
13
1856
1897
-41
LDLC ASVEL
24
11
13
1945
2034
-89
Baskonia
24
10
14
1927
1959
-32
Virtus Segafredo Bologna
24
7
17
1926
2019
-93
Maccabi Playtika
24
6
18
2038
2159
-121
ALBA Berlin
24
4
20
1896
2181
-285