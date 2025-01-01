Dolar
35.36
Euro
36.60
Altın
2,625.28
ETH/USDT
3,342.70
BTC/USDT
93,789.00
BIST 100
9,830.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Filistin'deki katliamına "dur" demek için gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında vatandaşlar Galata Köprüsü'nde bir araya geliyor "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" etkinliği kapsamında, vatandaşlar Galata Köprüsü’ne hareket ediyor
logo
Spor, Basketbol

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta heyecanı yarın başlayacak

Türk derbisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 3 Ocak Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta heyecanı, yarın başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna, yarın ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

Haftanın öne çıkan maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 3 Ocak Cuma günü Türk derbisinde karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada yalnızca 1 kez kazanan Fenerbahçe Beko, 1 maç eksiğiyle 6. sırada bulunuyor. Anadolu Efes ise son 4 maçta elde ettiği 3 galibiyet ile sarı-lacivertli rakibinin bir basamak altında haftaya 7. sırada giriyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ise 3 Ocak Cuma günü İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.

Maç programı

Yarın:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Monaco (Fransa)

22.30 Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

3 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

22.15 Paris Basketbol (Fransa)-Barcelona (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Maccabi Playtika (İsrail)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının yeni yılını kutladı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylem başladı
Afyonkarahisar'da bir grup STK üyesi, Galata Köprüsü'ndeki eyleme katılmak için yola çıktı

Benzer haberler

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta heyecanı yarın başlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta heyecanı yarın başlayacak

NBA lideri Cavaliers, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Dünya basketbolunda 2024'e ABD damgası

Türk basketbolunda 2024'te önemli başarılar elde edildi

Türk basketbolunda 2024'te önemli başarılar elde edildi
NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" performansı Rockets'a yetmedi

NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" performansı Rockets'a yetmedi
THY Avrupa Ligi'nde ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart'ta oynanacak

THY Avrupa Ligi'nde ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart'ta oynanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet