Dolar
19.81
Euro
21.35
Altın
1,965.53
ETH/USDT
1,806.60
BTC/USDT
26,890.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bugün başlayacak 30. hafta mücadelelerinin ardından play-off eşleşmeleri ile AYOS Konyaspor'dan sonra küme düşecek ikinci takım belirlenecek.

Ali Korkmaz  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanıyor

İzmir

İlk 8 takımın play-off oynayacağı, son 2 takımın lige veda edeceği Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta müsabakaları bu akşamki Pınar Karşıyaka-AYOS Konyaspor maçıyla başlayacak.

Ligde yarın saat 15.30'da başlayacak 4 karşılaşma hem play-off hattını hem de düşme hattını ilgilendiriyor.

Türk Telekom'un birinci, Fenerbahçe Beko'nun da ikinciliğini garantilediği ligde son haftada Anadolu Efes kazandığı takdirde üçüncü olacak. Anadolu Efes'in kaybetmesi ve Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde, üçüncülüğü İzmir temsilcisi elde edecek.

Frutti Extra Bursaspor da ligi beşinci sırada bitirmeyi garantilemiş durumda.

İlk 5 sıradaki takımı 14'er galibiyeti bulunan Darüşşafaka Lassa ve TOFAŞ, 13'er galibiyeti olan Galatasaray Nef, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji ile 12'şer galibiyetle Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Aliağa Petkimspor izliyor.

Düşme hattı

Ligden düşmesi kesinleşen AYOS Konyaspor'dan sonra veda edecek ikinci ekip Gaziantep Basketbol veya Beşiktaş Emlakjet olacak.

Aynı galibiyete sahip iki takım da son hafta maçlarını kazanırsa, Gaziantep Basketbol ligden düşecek. Gaziantep Basketbol'un ligde kalması için hem galip gelip hem de rakibi Beşiktaş Emlakjet'in yenilmesi gerekiyor.

Puan durumu

Ligde son hafta öncesin puan durumu şöyle:

TakımlarOGMAYAv.P
1. Türk Telekom292452516226525153
2. Fenerbahçe Beko292362512226225052
3. Anadolu Efes292182559232423550
4. Pınar Karşıyaka29209258124829949
5. Frutti Extra Bursaspor291712242523764946
6. Darüşşafaka Lassa29141523882452-6443
7. TOFAŞ291415239523752043
8. Galatasaray Nef29131623382362-2442
9. Onvo Büyükçekmece Basketbol29131623252375-5042
10. Bahçeşehir Koleji29131622452292-4742
11. Manisa Büyükşehir Belediyespor29121722662407-14141
12. Aliağa Petkimspor29121723092427-11841
13. Yukatel Merkezefendi Belediyesi29111823142451-13740
14. Beşiktaş Emlakjet2992023502408-5838
15. Gaziantep Basketbol2992022022321-11938
16. AYOS Konyaspor2972222862432-14636
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını tasarlarken en çok gençlerimize güveniyoruz
TBMM Başkanı Şentop: Hedefler ve hayaller asla esaret altına alınamaz
Yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın başlayacak
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanıyor

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanıyor

NBA'de Nuggets, Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti

Genç milliler, Dünya ve Avrupa şampiyonalarına odaklandı

Basketbolda THY Avrupa Ligi kupası sahibini buluyor

Basketbolda THY Avrupa Ligi kupası sahibini buluyor
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü
Heat, Celtics'i yenerek NBA Doğu Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti

Heat, Celtics'i yenerek NBA Doğu Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet