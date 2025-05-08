Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın perdesi yarın açılacak

İstanbul
Haftanın açılış müsabakasında Bahçeşehir Koleji, Mersinspor'u konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
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Galatasaray-Anadolu Efes mücadelesi, sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor (Sinan Erdem)
10 Mayıs Cumartesi:
15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Basket Divissa (Gazanfer Bilge)
18.00 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
20.30 Bursaspor Yörsan-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)
11 Mayıs Pazar:
13.00 Semt77 Yalovaspor-Aliağa Petkimspor (90. Yıl)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.