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Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta yarın tek maçla başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, yarın oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor mücadelesiyle başlayacak.

Ceren Aydınonat  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta yarın tek maçla başlayacak

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor (BJK Fibabanka)

29 Mart Cumartesi:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Karşıyaka-Bursaspor Yörsan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 TOFAŞ-Manisa Basket Divissa (TOFAŞ)

30 Mart Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Mersinspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Galatasaray-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)

31 Mart Pazartesi:

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

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