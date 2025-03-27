Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta yarın tek maçla başlayacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, yarın oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor mücadelesiyle başlayacak.
İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor (BJK Fibabanka)
29 Mart Cumartesi:
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Karşıyaka-Bursaspor Yörsan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 TOFAŞ-Manisa Basket Divissa (TOFAŞ)
30 Mart Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-Mersinspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Galatasaray-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)
31 Mart Pazartesi:
18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)
20.30 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.