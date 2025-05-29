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Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde derbi heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray, play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde derbi heyecanı

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finaline yükseleceği eşleşmede Beşiktaş, ev sahibi avantajına sahip.

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Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı takım, ligde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgi sonucunda ikinci sırada tamamladı.

Başantrenör Yakup Sekizkök idaresindeki sarı-kırmızılılar ise sezonu 14 galibiyet ve 16 yenilgiyle yedinci sırada noktaladı. Play-in etabında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u geçen Galatasaray, play-off çeyrek finaline yükseldi.

Rakipler arasında normal sezondaki ilk maçı Galatasaray, ikinci müsabakayı da Beşiktaş kazandı.

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