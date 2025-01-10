Basketbol: Haftanın programı

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Aliağa Petkimspor-Yalovaspor Basketbol (İzmir Enka)
15.30 Türk Telekom-Karşıyaka (Ankara)
18.00 Manisa Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Muradiye)
12 Ocak Pazar:
13.00 Mersin Spor-Bahçeşehir Koleji (Servet Tazegül)
15.30 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)
18.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.30 Anadolu Efes-Galatasaray (Basketbol Gelişim Merkezi)
13 Ocak Pazartesi:
19.00 Darüşşafaka Lassa-Bursaspor Yörsan (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
15.00 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Başakşehir Spor Kompleksi)
15.00 Fenerbahçe Opet-İlkem Yapı Tarsus Spor (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Danilos Pizza (Servet Tazegül)
12 Ocak Pazar:
14.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)
15.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş (TOBB ETÜ)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
15.00 iLab Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
16.30 Esenler Erokspor-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)
18.00 Çayırova Belediyesi-Haremspor (Çayırova)
Yarın:
15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Kapaklıspor (Selçuklu Belediyesi)
16.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Trabzonspor (TOBB ETÜ)
17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Co Basket (Gölbaşı)
12 Ocak Pazar:
13.00 İstanbul Ankaspor-Gaziantep Basketbol (Ahmet Cömert)
15.00 Finalspor-Çağdaş Bodrumspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
16.30 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Fenerbahçe Koleji Novotel (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.