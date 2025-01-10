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Spor, Basketbol

Basketbol: Haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 20. hafta maçları yapılacak.

Ceren Aydınonat  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Basketbol: Haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Aliağa Petkimspor-Yalovaspor Basketbol (İzmir Enka)

15.30 Türk Telekom-Karşıyaka (Ankara)

18.00 Manisa Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Muradiye)

12 Ocak Pazar:

13.00 Mersin Spor-Bahçeşehir Koleji (Servet Tazegül)

15.30 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

18.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Anadolu Efes-Galatasaray (Basketbol Gelişim Merkezi)

13 Ocak Pazartesi:

19.00 Darüşşafaka Lassa-Bursaspor Yörsan (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Başakşehir Spor Kompleksi)

15.00 Fenerbahçe Opet-İlkem Yapı Tarsus Spor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Danilos Pizza (Servet Tazegül)

12 Ocak Pazar:

14.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)

15.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş (TOBB ETÜ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

15.00 iLab Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

16.30 Esenler Erokspor-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)

18.00 Çayırova Belediyesi-Haremspor (Çayırova)

Yarın:

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Kapaklıspor (Selçuklu Belediyesi)

16.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Trabzonspor (TOBB ETÜ)

17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Co Basket (Gölbaşı)

12 Ocak Pazar:

13.00 İstanbul Ankaspor-Gaziantep Basketbol (Ahmet Cömert)

15.00 Finalspor-Çağdaş Bodrumspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

16.30 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Fenerbahçe Koleji Novotel (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

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