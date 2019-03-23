Banvit sahasında kazandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta karşılaşmasında Banvit, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 95-63 mağlup etti.
Balıkesir
Maça hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Banvit, Neal, Tolga Geçim ve Perez ile sayılar bularak 3. dakikayı 6-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan ve Babic ile pota altında etkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 6. dakikada skoru 10-9'a getirdi. Banvit'in boş toplarını Ellis ve Heslip ile cezalandıran ve son bir dakikada 9-0'lık seri yakalayan İstanbul ekibi, ilk periyodu 20-16 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci çeyreğine Semih Erden ve Ellis'in sayılarıyla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 13. dakikayı da 27-20 önde bitirdi. İlk yarıda son 3 dakikaya girilirken Morgan ile farkı 2 sayıya indiren Banvit, Rıdvan Öncel ile beraberliği sağladı: 32-32. Son dakikada rakibi karşısında Morgan ve Shelton ile sayılar bulan ve savunmada başarılı olan Banvit, devrede soyunma odasına 40-37 önde girdi.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine Rıdvan Öncel ve Shelton'un basketleriyle 8-0'lık seri ile giren ev sahibi takım, 22. dakikayı 48-37 önde geçti. Shelton, Rıdvan Öncel, Ragıp Berke Atar ile boyalı alanı iyi kullanan Banvit, 27. dakikada rakibine 57-48 üstünlük kurdu. Aradaki farkı Semih Erden ile kapatmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu çeyrekte son iki dakikaya girilirken farkı 5 sayıya kadar indirdi: 57-52. Rıdvan Öncel ve Perez ile boyalı alanda etkili olan Banvit, üçüncü çeyreği 9 sayı farkla 61-52 önde bitirdi.
Son çeyrekte Perez ile 7-0'lık seri yakalayan Banvit, 33. dakikada skoru 68-55'e getirdi. Kalan sürede farkı kapatmak için acele atışlar deneyen İstanbul temsilcisi karşısında 10-0'lık bir seri daha yakalayan Bandırma ekibi, son 5 dakikaya girerken skoru 78-57 yaptı. Periyodun son bölümünde etkili bir oyun ortaya koyan Banvit, karşılaşmayı 95-63 kazandı.
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