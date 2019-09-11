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Avustralya yarı finalde

2019 FIBA Dünya Kupası'nda Avustralya, Çekya'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Mutlu Demirtaştan   | 11.09.2019
Avustralya yarı finalde

İstanbul

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Avustralya, Çekya'yı 82-70 yenerek yarı finale yükseldi.

Avustralya ile Çekya arasında dengeli oyuna sahne olan çeyrek final maçının ilk çeyreği, 17-17 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta başa baş oyun devam etse de soyunma odasına Avustralya'nın 33-30 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte skor üretmekte zorlanmayan Avustralya, final periyoduna 63-48 önde girdi. Çekya, son periyotta üç sayılık basketlerle maça ortak olmaya çalışsa da mücadeleden 82-70 galip ayrılan Avustralya, yarı finale kaldı.

Patty Mills, 24 sayıyla Avustralya'nın galibiyetinde başrol oynadı. Çekya'da Patrik Auda'nın 21 sayı ve Tomas Satoransky'nin 13 sayı, 13 asist, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Dünya Kupası'nda ilk kez yarı finale yükselen Avustralya, İspanya ile karşılaşacak. Çekya ise 5-8'incilik klasman maçında Polonya ile mücadele edecek.

Öte yandan Çekya'nın elenmesiyle Avrupa kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak iki takım İspanya ve Fransa oldu.

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