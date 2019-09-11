Avustralya yarı finalde
2019 FIBA Dünya Kupası'nda Avustralya, Çekya'yı yenerek yarı finale yükseldi.
İstanbul
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Avustralya, Çekya'yı 82-70 yenerek yarı finale yükseldi.
Avustralya ile Çekya arasında dengeli oyuna sahne olan çeyrek final maçının ilk çeyreği, 17-17 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta başa baş oyun devam etse de soyunma odasına Avustralya'nın 33-30 üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyrekte skor üretmekte zorlanmayan Avustralya, final periyoduna 63-48 önde girdi. Çekya, son periyotta üç sayılık basketlerle maça ortak olmaya çalışsa da mücadeleden 82-70 galip ayrılan Avustralya, yarı finale kaldı.
Patty Mills, 24 sayıyla Avustralya'nın galibiyetinde başrol oynadı. Çekya'da Patrik Auda'nın 21 sayı ve Tomas Satoransky'nin 13 sayı, 13 asist, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
Dünya Kupası'nda ilk kez yarı finale yükselen Avustralya, İspanya ile karşılaşacak. Çekya ise 5-8'incilik klasman maçında Polonya ile mücadele edecek.
Öte yandan Çekya'nın elenmesiyle Avrupa kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak iki takım İspanya ve Fransa oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.