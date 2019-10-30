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Anthony Davis'ten üç çeyrekte 40 sayı, 20 ribaunt

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen Davis, takımının Memphis Grizzlies'i 120-91 yendiği maçta 40 sayı, 20 ribauntla "double double" yaptı.

Hüseyin Burak Demirer   | 30.10.2019
Anthony Davis'ten üç çeyrekte 40 sayı, 20 ribaunt

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies'i 120-91 yenen Los Angeles Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, üç çeyrekte 40 sayı ve 20 ribaunt üretti.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Los Angeles Lakers, seyircisi önünde oynadığı Memphis Grizzlies mücadelesini 120-91 kazandı.

Lakers'ın sezon öncesi kadrosuna kattığı Anthony Davis, 30 dakika 34 saniye süre aldığı ve son periyotta oynamadığı maçta 40 sayı, 20 ribauntla "double double"a imza attı. LeBron James ise 23 sayı, 8 asistle oynadı.

26 yaşındaki Davis, 2003'te Boston Celtics'e karşı 48 sayı ve 20 ribaunt üreten Shaquille O'Neal'dan bu yana 40 sayı ile 20 ribaunt barajlarını geçen ilk Lakers oyuncusu oldu.

Grizzlies cephesinde Ja Morant 16 sayı, Jonas Valanciunas 14 sayı, 11 ribaunt ve Grayson Allen 13 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Miami Heat-Atlanta Hawks: 112-97

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 106-109

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 120-91


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