Euro
6.56
Dolar
5.89
BIST 100
111,073.70
Altın
1,475.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konya Mevlana Kültür Merkezinde Şebiarus Töreni düzenleniyor
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes'in Avrupa'da bileği bükülmüyor

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 74-68 yenerek liderliğini korudu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 17.12.2019
Anadolu Efes'in Avrupa'da bileği bükülmüyor

Ankara

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 74-68 yenerek liderliğini korudu. 

İki takımın da iyi savunma yaparak oyuna ortak olduğu ve ikinci yarısı büyük çekişme içinde geçen mücadelede, Anadolu Efes'e galibiyeti getiren oyuncular, 18'er sayı kaydeden Tibor Pleiss ve Vasilije Micic ile 16 sayı atan Rodrigue Beaubois oldu.

Rakip takımın etkili savunması nedeniyle önceki maçlara oranla daha tutuk bir görüntü sergileyen Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin ise mücadeleyi 6 sayıyla tamamladı.

Bu sonucun ardından başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Anadolu Efes, liderliğini sürdürdüğü THY Avrupa Ligi'nde 12. galibiyetini aldı. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Litvanya takımı Zalgiris ise 11. kez sahadan yenik ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun siyasi geleceği sona yaklaşıyor
Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor
NATO: 70 yılda nereden nereye?
'Küçük Schengen' Batı Balkanlar’da AB’ye alternatif mi?
Laiklik ve Hindutva çıkmazında yeni vatandaşlık yasası ve Hindistan’ın geleceği

Benzer haberler

Anadolu Efes'in Avrupa'da bileği bükülmüyor

Anadolu Efes'in Avrupa'da bileği bükülmüyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Litvanya'da Zalgiris'le karşılaşacak

Fenerbahçe potada Obradovic'le en kötü sezonunu geçiriyor

Shane Larkin'in oyu 'Çamlıca'da Kandil akşamı'na

Shane Larkin'in oyu 'Çamlıca'da Kandil akşamı'na
Ergin Ataman 'İstanbul'un incisi' fotoğrafı için oy kullandı

Ergin Ataman 'İstanbul'un incisi' fotoğrafı için oy kullandı
Potada derbi heyecanı

Potada derbi heyecanı