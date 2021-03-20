Anadolu Efes'in 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Istanbul
Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanan mücadelede Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-18 önde geçerken, soyunma odasına 46-37 üstün girdi.
Oldukça çekişmeli geçen ikinci yarıda lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyreği 63-59 önde tamamlasa da son bölümde etkili olan Bayern Münih, karşılaşmadan 80-79 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'te 19 sayı kaydeden Vasilije Micic, maçın en skorer isim oldu.
THY Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Anadolu Efes, 11. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 19. galibiyetini elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.