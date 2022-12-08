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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşı karşıya gelecek.

Murat Kaya   | 08.12.2022
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas deplasmanında

İstanbul

Zalgirio Arena'da yapılacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, son dört maçını kazanarak iyi bir çıkış yakaladı.

Lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 11 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.

Ev sahibi Zalgiris Kaunas ise aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla 8. sırada yer alıyor.

Avrupa'da 779. maç

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 779. maçını yapacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 778 karşılaşmada 444 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 531. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 530 mücadelenin 287'sini kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.




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