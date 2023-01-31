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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'i ağırlayacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

Mutlu Demirtaştan   | 31.01.2023
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'i ağırlayacak

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 10 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 10. sırada bulunuyor.

Organizasyonda yaptığı maçların 12'sini kazanan ve 9'undan mağlup ayrılan Zalgiris ise 7. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Litvanya'da oynanan maçı, Anadolu Efes 86-60 kazanmıştı.

İki takım arasında 22. maç

Anadolu Efes ile Zalgiris, THY Avrupa Ligi'nde 22. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 21 maçın 11'ini Anadolu Efes, 10'unu ise Zalgiris kazandı.

Lacivert-beyazlılar, son 4 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Avrupa'da 789. randevu

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 789. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 788 karşılaşmada 448 galibiyet ve 340 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 541. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 540 mücadelenin 291'ini kazandı, 249'undan ise mağlubiyetle ayrıldı.

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