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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e konuk olacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

Yunus Kaymaz   | 16.03.2022
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e konuk olacak

İstanbul

Kaunas kentindeki Zalgris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 28 maçın 14'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 8. sırada yer alıyor. 7 galibiyeti olan Litvanya ekibi ise puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.

Avrupa Ligi'nde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçın 10'unu Zalgiris kazandı. Bu sezon İstanbul'daki maçı Anadolu Efes, 94-60'lık skorla kazandı.

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