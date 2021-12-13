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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bitci Baskonia'yı konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın İspanya'nın Bitci Baskonia ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar   | 13.12.2021
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bitci Baskonia'yı konuk edecek

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 11. sırada yer alıyor.

Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgisi olan Bitci Baskonia ise 16. sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 742. randevu

Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 742. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 741 karşılaşmada 421 galibiyet ve 320 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 494. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 264 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 229 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar Bitci Baskonia ile oynadığı 21 maçta ise 12 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşadı.

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