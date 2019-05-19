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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci oldu.

Erkan Tiryaki   | 19.05.2019
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu

Vitoria-Gasteiz

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci oldu.

Anadolu Efes - CSKA Moskova

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi Dörtlü final turnuvası final maçında, Anadolu Efes ile CSKA Moskova takımları İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da karşılaştı. Karşılaşmada, Anadolu Efes takımının basketbolcusu James Anderson (solda), rakibi Daniel Hackett (sağda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

CSKA Moskova, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olurken, Anadolu Efes organizasyonu ikinci tamamladı.

İki takım da maça hücumda oldukça iyi başladı ve ilk 5 dakika 12-12 eşitlikle geçildi. CSKA Moskova, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu üst üste basketlerle çeyreğin sonunda farkı çift hanelere taşıdı: 17-29. CSKA Moskova, 8'de 6 üç sayı isabetiyle oynadığı ilk çeyreği 29-20 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Rodriguez'in 3 sayılık basketiyle başlayarak farkı tekrar çift hanelere taşıyan CSKA Moskova, 13. dakikayı 34-20 önde geçti. Savunmada agresifleşen Anadolu Efes, Simon'un sayılarıyla 18. dakikada farkı 5'e indirdi: 36-41. CSKA Moskova, soyunma odasına 44-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Simon'un 3 sayılık basketiyle Anadolu Efes, 45-44 öne geçti. Boyalı alanı çok iyi kullanan CSKA Moskova, savunma sertliğini de artırınca 27. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 52-63. Çeyreğin sonunda Larkin'le 3 sayılık basket bulan Anadolu Efes, farkı 6'ya indirirken, CSKA Moskova final periyoduna 68-62 önde girdi.

Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Final periyoduna iki takım da hücumda iyi başladı. De Colo'nun devreye girmesiyle CSKA Moskova, 36. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 71-83. Micic'in katkısıyla 6-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, bitime 2 dakika kala farkı 4'e indirdi: 81-85. Maçın son bölümünde kötü hücum eden Anadolu Efes karşısında taktik faullerde hata yapmayan CSKA Moskova, karşılaşmayı 91-83 kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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