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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk yenilgisini aldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 82-82 biten maçta Fransa'nın AS Monaco takımına uzatmada 95-92 mağlup oldu.

Yunus Kaymaz   | 13.10.2022
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk yenilgisini aldı

İstanbul

Salon: Gaston Medecin

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan)

AS Monaco: James 19, Brown 4, Loyd 3, Motiejunas 14, Blossomgame 6, Moerman 14, Diallo 15, Hall 9, Okobo 9, Strazel 2

Anadolu Efes: Clyburn 27, Micic 20, M'Baye 13, Beaubois 10, Zizic 9, Pleiss 10, Bryant 1, Dunston, Buğrahan Tuncer, Egehan Arna, Polonara 2, Doğuş Balbay

1. periyot: 12-20

Devre: 36-35

3. periyot: 58-60

Normal süre: 82-82

5 faulle oyundan çıkan: 35.46 Zizic (Anadolu Efes)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 82-82 biten maçta Fransa'nın AS Monaco takımına uzatmada 95-92 mağlup oldu.

Avrupa Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon organizasyondaki ilk yenilgisini aldı.


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