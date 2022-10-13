Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk yenilgisini aldı
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 82-82 biten maçta Fransa'nın AS Monaco takımına uzatmada 95-92 mağlup oldu.
İstanbul
Salon: Gaston Medecin
Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan)
AS Monaco: James 19, Brown 4, Loyd 3, Motiejunas 14, Blossomgame 6, Moerman 14, Diallo 15, Hall 9, Okobo 9, Strazel 2
Anadolu Efes: Clyburn 27, Micic 20, M'Baye 13, Beaubois 10, Zizic 9, Pleiss 10, Bryant 1, Dunston, Buğrahan Tuncer, Egehan Arna, Polonara 2, Doğuş Balbay
1. periyot: 12-20
Devre: 36-35
3. periyot: 58-60
Normal süre: 82-82
5 faulle oyundan çıkan: 35.46 Zizic (Anadolu Efes)
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 82-82 biten maçta Fransa'nın AS Monaco takımına uzatmada 95-92 mağlup oldu.
Avrupa Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon organizasyondaki ilk yenilgisini aldı.
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