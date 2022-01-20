Dolar
13.50
Euro
15.34
Altın
1,839.81
ETH/USDT
3,132.40
BTC/USDT
41,926.00
BIST 100
2,062.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu açıldı Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes Panathinaikos'u konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.

Mutlu Demirtaştan   | 20.01.2022
Anadolu Efes Panathinaikos'u konuk edecek

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen lacivert-beyazlı ekip, 19 karşılaşmada 9 galibiyet ve 10 yenilgi yaşadı. Üç maçı ertelenen Panathinaikos ise 18 müsabakada 4 galibiyet, 14 yenilgi gördü.

Sezonun ilk yarısında Yunanistan'da yapılan maçı, Panathinaikos 95-69 kazandı.

Avrupa kupalarında 747. randevu

Anadolu Efes, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 747. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 746 karşılaşmada 424 galibiyet ve 322 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 499. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 267 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 231 kez rakiplerine mağlup oldu.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce yapılan 27 maçta Yunanistan temsilcisi 17, lacivert-beyazlılar ise 10 galibiyet elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'dan 'Kovid-19'un ülke içi yayılımının ivedilikle önlenmesi' mesajı
İsviçre'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İtalya'da 192 bin 320 Kovid-19 vakası belirlendi
DSÖ Kovid-19'un 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak görülmesine devam kararı aldı
Düşük maliyetli bir ilacın Kovid-19 hastalarında akciğer zararını sınırladığı belirlendi

Benzer haberler

Anadolu Efes Panathinaikos'u konuk edecek

Anadolu Efes Panathinaikos'u konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya yenildi

Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in 20. hafta maçı da ertelendi

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in 20. hafta maçı da ertelendi