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Basketbol, Dünyadan Spor

Anadolu Efes deplasmanda kazandı

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 23.11.2022
Anadolu Efes deplasmanda kazandı

Istanbul

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını deplasmanda 80-51 mağlup etti.

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