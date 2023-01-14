Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'yı yendi
Basketbol THY Avrupa Ligi 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'yı 80-75 yendi.
Istanbul
Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-9 önde bitiren konuk ekip, devre arasına 39-28 üstün girdi.
İkinci devrede skorer oyununu sürdüren Anadolu Efes, üçüncü periyodunu 62-48 önde geçtiği mücadeleden 80-75 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Anadolu Efes 10. galibiyetini aldı. Barcelona ise 7. mağlubiyetini yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.