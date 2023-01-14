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Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'yı yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'yı 80-75 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 14.01.2023
Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'yı yendi

Istanbul

Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-9 önde bitiren konuk ekip, devre arasına 39-28 üstün girdi.

İkinci devrede skorer oyununu sürdüren Anadolu Efes, üçüncü periyodunu 62-48 önde geçtiği mücadeleden 80-75 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes 10. galibiyetini aldı. Barcelona ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

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