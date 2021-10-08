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Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya mağlup oldu

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında Rusya'nın CSKA Moskova ekibine 100-96 yenildi.

Ercan Çakar   | 08.10.2021
Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya mağlup oldu Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Lacivert-beyazlı takım bu sonuçla ligde ikinci maçını da kaybederken, CSKA Moskova ise ilk galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes Micic ile etkili olurken, Rus ekibi Shengelia ve Voigtmann ile karşılık verdi ve ilk periyodu 26-21 üstün geçti.

Anadolu Efes ikinci periyotta Beaubois, Anderson ve Larkin ile skoru dengelemeye çalışırken, Clyburn ve Kurbanov ile sayı üreten CSKA Moskova soyunma odasına da 51-46 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan CSKA Moskova, hücumda zorlanan Anadolu Efes karşısında Shved, Shengelia ve Voigtmann ile sayı bularak son periyoda da 79-68 önde girdi.

Hücumdaki etkili performansını son periyoda da taşıyan CSKA Moskova, 35. dakikada Lundberg'in basketiyle farkı 15 sayıya (77-92) çıkardı. Beaubois'nın üç sayılık basketiyle toparlanan Anadolu Efes, Micic ve Moerman ile üst üste bulduğu basketlerle bitime 52 saniye kala farkı 2 sayıya (93-95) indirdi. Ancak kalan bölümde taktik faullerle üstünlüğünü korumayı başaran Rus ekibi, salondan 100-96 galip ayrıldı.

Kaydettiği 32 sayıyla maçın en skorer ismi olan Anadolu Efesli oyuncu Vasilije Micic, attığı 7 tane üç sayılık basketle kariyer rekoru kırdı.

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