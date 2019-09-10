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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Chris Singleton'u kadrosuna kattı

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, ABD'li oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ercan Çakar   | 10.09.2019
Anadolu Efes, Chris Singleton'u kadrosuna kattı

İstanbul

Anadolu Efes Basketbol Takımı, geçen sezon İspanya'nın Barcelona ekibinde forma giyen ABD'li oyuncu Chris Singleton'u kadrosuna dahil etti.

Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirildi.

Avrupa kariyerinde Lokomotiv Kuban, Panathinaikos ve Barcelona formalarını giyen Chris Singleton, geçen sezon İspanyol ekibinde görev aldığı 35 THY Avrupa Ligi maçında 8 sayı ve 4,4 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.

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