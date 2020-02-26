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Spor, Basketbol

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Zor bir deplasman maçı olacağı kesin

THY Avrupa Ligi'nde yarın Almanya'nın ALBA Berlin takımına konuk olacak Anadolu Efes'in başantrenör Ergin Ataman, galibiyet için ribauntlara dikkat etmeleri ve iyi savunma yapmaları gerektiğini söyledi.

Yunus Kaymaz   | 26.02.2020
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Zor bir deplasman maçı olacağı kesin

İstanbul

THY Avrupa Ligi'nde yarın Almanya'nın ALBA Berlin takımına konuk olacak Anadolu Efes'in başantrenör Ergin Ataman, galibiyet için ribauntlara dikkat etmeleri ve iyi savunma yapmaları gerektiğini söyledi.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 14. sırada yer alan Alman temsilcisi ALBA Berlin ile yarın TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, müsabaka öncesi yaptığı açıklamada, "Alba Berlin, İstanbul'da oynadığımız maçta bizi çok zorlamıştı. Bu sezon en çok sayı yediğimiz takım. Rakibimiz, tempolu ve kolektif basketbol oynayan bir ekip. İyi savunma yapmalı ve ribauntlarda çok dikkatli olmalıyız. Zor bir deplasman maçı olacağı kesin." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı ekibin ABD'li oyuncusu James Anderson ise güzel bir atmosferde, kadrosunda çok sayıda tecrübeli oyuncu bulunan bir takıma karşı mücadele vereceklerini kaydederek, "Deplasmanda oynayacağımız çetin bir karşılaşma olacak. Her türlü detayı dikkate almalı, topa sahip olmalı ve play-off yolunda bir galibiyet daha elde etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.


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