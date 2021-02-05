Anadolu Efes Barcelona'yı devirdi
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-86 yendi.
Ankara
Barselona kentindeki Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-22 önde geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 53-50 üstünlükle gitti. Son 10 dakikaya da 7 sayı farkla (65-72) önde giren Anadolu Efes, sahadan 88-86 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'ten Micic, 26 sayı ve 5 asistle karşılaşmanın en etkili ismi oldu. Larkin 19 sayı, Sertaç Şanlı da 12 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.
Barcelona cephesinde Mirotic 24 sayı, 5 ribaunt, Davies 14 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.
Bir maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 13. galibiyetini aldı. Ligin zirvesindeki Barcelona ise 7. mağlubiyetini yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.