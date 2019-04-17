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Spor, Basketbol

'Ajax'ın masalı devam ediyor'

Hollanda'nın Ajax takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek yarı finale kalması, ülke basınında geniş yankı buldu.

Abdullah Aşıran   | 17.04.2019
'Ajax'ın masalı devam ediyor'

Rotterdam

Hollanda'nın Ajax takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde İtalya temsilcisi Juventus'u eleyerek yarı finale kalması, ülke basınında geniş yer aldı.

"Ajax Juventus'a karşı aldığı sihirli bir galibiyet ile son dörde kaldı" başlığını atan NRC gazetesi, Ajax'ın Real Madrid'den sonra şimdi de Juventus'u elediğini, güçlü bir ikinci yarı oyunu ile Hollanda takımlarının 14 yıllık yarı final hasretine son verdiğini yazdı.

Gerçekçi olmayanın Juventus Stadyumunda gerçekleştiğini belirten gazete, Ajax takımının 22 yıl önce elendiği Juventus'a karşı şimdi üstünlük göstererek Şampiyonlar Ligi'nin yarı finaline yükseldiğini aktardı.

"Ajax'ın masalı devam ediyor" başlığını atan De Volkskrant gazetesi de, "müthiş topluluk" takımı olarak adlandırdığı Ajax'ın Avrupa futbolundaki dengeleri alt üst ettiğini, takımın Torino'da bir savaş makinası gibi oynadığı dahi futbol ile Juventus'a karşı hakettiği galibiyeti aldığını belirtti.

Ajax'ın Madrid'de olduğu gibi Torino'da da galibiyet alarak inanılmazı başardığını kaydeden gazete, "Şampiyonlar Ligi'nin kralı" olan Cristiano Ronaldo'yu turnuvanın dışına attığını aktardı.

Kamu yayın kuruluşu NOS da, "Etkileyici Ajax 22 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi yarı finalinde" başlığı ile Ajax'ın Juventus'u yenerek Avrupa'yı yeniden etkilediğini yazdı.




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