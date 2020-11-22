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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Ercan Doğan   | 22.11.2020
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İstanbul

Yeni başantrenör Orhun Ene tarafından belirlenen milli takım aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ege Arar (Aliağa Petkimspor), Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Sertaç Şanlı, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Alperen Şengün, Şehmus Hazer (Beşiktaş), Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Metehan Akyel (Empera Halı Gaziantep Basketbol), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Yiğit Arslan (Galatasaray), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ).

Milli takım, İstanbul’un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda 27 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00’de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım aday kadrosu, yarın kampa girerek çalışmalarına başlayacak.


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