Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,275.90
BTC/USDT
102,005.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

76ers'ta Maxey'nin 42 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Philadelphia 76ers'ı Tyrese Maxey'nin 42 sayısına rağmen 137-134 mağlup etmeyi başardı.

Fatih Erel  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
76ers'ta Maxey'nin 42 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi

İstanbul

NBA'de 7 maç yapıldı. Nuggets, deplasmanda 76ers'ı 3 sayı farkla yendi. Nuggets'ta karşılaşmanın bitimine 39 saniye kala Nikola Jokic, eşitliği bozan 3 sayılık basketi buldu ve takımını galibiyete taşıdı.

Nuggets'ta Jokic, maçı 28 sayı, 13 asist ve 9 ribauntla tamamlarken sezonun NBA "triple-double" lideri, 22. triple-double'ını bir ribauntla kaçırdı.

Jamal Murray 31 sayı, 11 asistle oynarken Michael Porter ise 24 sayı kaydetti ve Denver üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

76ers'ta Tyrese Maxey'nin 42 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi. 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Adem Bona ise 2 sayı, 1 ribaunt ve 1 blokla oynadı.

Wembanyama'dan 30 sayı, 14 ribaunt

San Antonio Spurs konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 144-118 mağlup etti.

Spurs'ta Victor Wembanyama 30 sayı, 14 ribaunt ve 6 blokla karşılaşmayı tamamlarken Keldon Johnson 24 sayı, Stephon Castle ise 20 sayı kaydetti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayı ve 14 ribauntluk performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Milwaukee adına Damian Lillard 22 sayı, Khris Middleton ise 21 sayı attı.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 104-112

Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 117-102

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 134-137

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 106-122

New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 116-118

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 144-118

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 105-130

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı
Türkiye ile Kırgızistan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da sis etkili oluyor
Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın çıktı

Benzer haberler

76ers'ta Maxey'nin 42 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi

76ers'ta Maxey'nin 42 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi

Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı mağlup etti

Giresun'da doğan bir dev adamın All-Star'a uzanan hikayesi: Alperen Şengün

NBA'de Timberwolves'tan üst üste 5. galibiyet

NBA'de Timberwolves'tan üst üste 5. galibiyet

Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu oldu

Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu oldu
Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet