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Spor, Basketbol

3x3 basketbol olimpiyat elemeleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

Türkiye Milli Erkek 3x3 Basketbol Takımı'nın da katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme turnuvası, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden ertelendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 04.03.2020
3x3 basketbol olimpiyat elemeleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

Ankara

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, 2020'de ilk defa olimpik spor olarak yer alacak 3x3 basketbolun, Hindistan’ın Bengaluru kentinde düzenlenmesi planlanan elemeleri, artan sağlık endişeleri sebebiyle 18-22 Mart tarihlerinde yapılamayacak.

Açıklamada, turnuvanın 24-26 Nisan tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de FIBA 3x3 Üniversite Oyunları Elemeleri Turnuvası'ndan önce yapılması gerekliliği de göz önünde bulundurularak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile yakın iş birliği içinde, mümkün olan en iyi çözümü bulmak için çalışıldığı belirtildi.

Öte yandan, virüs sebebiyle FIBA 3x3 Asya Kupası’nın başka bir tarihe alındığı, Asya 16 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası’nın iptal edildiği ve 13 Mart’ta Senagal’de başlaması planlanan Basketbol Afrika Ligi’nin ilk sezonunun başlangıç tarihinin ertelendiği de duyuruldu.

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