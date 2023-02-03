Anadolu Efes deplasmanda yenildi

İstanbul
Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ve ilk çeyreği 22-13 önde tamamlayan Olympiakos, devre arasına da 41-31 üstünlükle girdi.
Ev sahibi ekip, Sasha Vezenkov'un üst üste basketleriyle üçüncü çeyrekte farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 59-43. Anadolu Efes, periyodun son bölümlerini iyi oynayarak 9-0'lık seri yakaladı. Final periyoduna Olympiakos'un 59-52 üstünlüğüyle geçildi.
Lacivert-beyazlılar, son çeyrekte skora ortak olmayı başaramadı ve Olympiakos, mücadeleden 76-70 galip ayrıldı.
Yunanistan temsilcisinde Vezenkov 23, Michalis Lountzis 13 sayı kaydetti. Anadolu Efes'te Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Elijah Bryant ve Vasilije Micic 10'ar sayı üretti.
Bu sonuçla üst üste 5 olmak üzere 16. galibiyetini alan Olympiakos, liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes ise 12. yenilgisini yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.