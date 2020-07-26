Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi
Fatih Belediyesi tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi.
İstanbul
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri sürüyor.
Fatih Belediyesi ekipleri, yatsı namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek dezenfekte çalışması yaptı.
Dezenfekte çalışmasının ardından camiye ziyaretler devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.