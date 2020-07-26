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Türkiye, Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi

Fatih Belediyesi tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi.

Hikmet Faruk Başer   | 26.07.2020
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

İstanbul

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri sürüyor. Fatih Belediyesi ekipleri, yatsı namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek dezenfekte çalışması yaptı. Dezenfekte çalışmasının ardından camiye ziyaretler devam ediyor. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar ve turistlerin ziyaretleri sürüyor. 

Fatih Belediyesi ekipleri, yatsı namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek dezenfekte çalışması yaptı.

Dezenfekte çalışmasının ardından camiye ziyaretler devam ediyor.

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