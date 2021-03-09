Euro
9.08
Dolar
7.63
BIST 100
1,549.15
Altın
1,719.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Araştırma

Devletler Teknoloji Devlerine Karşı: Sosyal Medyada Kontrol Kimde?

Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen sosyal medya devi şirketler ile devletler ve bazı uluslararası kurumlar arasındaki mali yapıları, vergilendirmeler ve içerik düzenlemeleriyle ilgili tartışmalar hız kesmiyor.

Tuğçenur Akgün   | 09.03.2021
Devletler Teknoloji Devlerine Karşı: Sosyal Medyada Kontrol Kimde?

İstanbul

Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen sosyal medya devi şirketler ile devletler ve bazı uluslararası kurumlar arasındaki mali yapıları, vergilendirmeler ve içerik düzenlemeleriyle ilgili tartışmalar hız kesmiyor.

İnsan hayatının her aşamasına hâkim olmaya başlayan teknoloji; eğitim, ticaret, sağlık gibi birçok alanda insanlara kolaylık sağlasa da kişisel verilerin usulsüz kullanımı, satışı ve dolaşıma sokulması endişeye neden oluyor. Milyarlarca verinin depolanması ve izne tabi olmadan dev teknoloji şirketleri tarafından paylaşılması 21. yüzyılın önemli sorunlarından biri olma yolunda.

Veri toplayan ve işleyen teknoloji şirketleri dünyanın en değerli markaları listelerinde zirvede yer alıyor. Bu kapsamda gündeme gelen önemli sorunlardan biri de “veri sömürgeciliği”. Dijital sömürgecilik ve benzeri kavramlar, insanların kişisel bilgilerinin onlardan habersiz kayıt altına alınarak izinsiz alınıp-satılması ve dolaşıma sokulması üzerinden yüklü miktarda gelir elde edilmesini tanımlamak için kullanılıyor.

Farklı ülkelerde uyguladıkları temsil, vergilendirme ve tekelleşme sorunlarının yanı sıra bu şirketlerin siyasi birer aktöre dönüşmeleri gibi konular da tartışmalar arasında. Birçok devlet ulusal meclislerinde bu şirketlerin faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda farklı yasama çalışmaları yürütüyor.

Anadolu Ajansı bu çalışmada, sosyal medya devleri ile devletler arasında yaşanan mevcut tartışmaları ve ülkelerin bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin attıkları adımları uzman görüşleriyle masaya yatırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 525 bin 921'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümler 3 haftadır düşüyor
Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci alınmayacağı iddia edildi
Tunuslu doktor kemanıyla Kovid-19 hastalarına moral aşılıyor

Benzer haberler

Devletler Teknoloji Devlerine Karşı: Sosyal Medyada Kontrol Kimde?

Devletler Teknoloji Devlerine Karşı: Sosyal Medyada Kontrol Kimde?

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir

Rusya Twitter'ı 'Rus yasalarını kasten ihlal etmekle' suçladı

Hindistan'da sosyal medya platformlarına yeni kurallar getirilecek

Hindistan'da sosyal medya platformlarına yeni kurallar getirilecek
AK Parti'li Çelik: Vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler

AK Parti'li Çelik: Vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler
İngiltere'de sosyal medyada anonim hesaplardan paylaşımlara izin verilmemesi istendi

İngiltere'de sosyal medyada anonim hesaplardan paylaşımlara izin verilmemesi istendi